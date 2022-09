Tien centimeter te klein: Ajax-doel vóór Champions League-wedstrijd gerepareerd

Jonas Eidevall, de coach van Arsenal, kwam er vlak voor de aftrap achter dat het doel niet de juiste afmeting had. "We zijn bij een grote club als Ajax en moeten dan voor de wedstrijd de doelen opmeten. Het bleek dat ze tien centimeter te klein waren. Ik heb eerlijk gezegd nog nooit zoiets meegemaakt. Het was heel raar", zei de Arsenal-coach.

Onderhoud

Het veld op De Toekomst wordt niet alleen door de Ajax Vrouwen gebruikt, maar ook door Jong Ajax en jeugdelftallen van de Amsterdamse club. Zij hebben echter niet te maken gekregen met de te kleine goals op het veld. "Er is dagelijks onderhoud aan de velden en voorafgaand aan dit duel is iets niet goed gegaan bij het terugplaatsen van de doelen op het hoofdveld", zegt Ajax in een verklaring.