Afscheid van bijna 50 jaar oude zorglocatie Reigersdaal: "Niet meer van huidige tijd"

Na 47 jaar gaat de stichting Esdégé-Reigersdaal het terrein aan Krusemanlaan in Heerhugowaard verlaten. De laatste bewoners vertrekken de komende tijd naar nieuwe locaties in de stad. Om stil te staan bij het afscheid van de zorglocatie, waar mensen met een beperking wonen, wordt dit weekend een wandelexpositie georganiseerd.

Dat de cliënten van Reigersdaal veel creatief talent hebben zagen we vorig jaar toen ze hun kunstwerken mochten exposeren in theater Cool. Tekst gaat verder onder video.

Daarnaast is er straattheater en een snoezelkamer vol ballonnen met rustgevende muziek waar bezoekers gemasseerd kunnen worden. "Dat hebben we al eens eerder gedaan en de bewoners wilden dat graag nog een keer beleven."

Tijdens de wandeling lopen bezoekers dus van oud naar nieuw. De wandelexpositie begint bij het oude terrein en gaat naar de nieuwe locaties 'De Draai' en 'Het Erf'. Ook daar zijn activiteiten. Zo is er een boomkunstenaar die met kettingzaag en beitel een boomstam omtovert in een reiger.

Tijdens de route is er volgens Meihuizen van alles te zien en te beleven. Zo zijn er geprojecteerde portretten te zien die door bewoners gemaakt zijn. Ook wordt er een afscheidslied gezongen met muziek die gecomponeerd is door een van de bewoners. "We nemen natuurlijk afscheid maar het wordt geen tranendal. We willen er echt een feestje van maken", aldus Mira.

"We wandelen van oud naar nieuw", vertelt Mira Meihuizen die de Expeditie Kunst organiseert. Samen met cliënten is ze de afgelopen weken druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het evenement.

Maatschappij

De meeste cliënten verhuizen naar, of wonen inmiddels al in de nieuwe locaties waardoor bewoners meer onderdeel zijn van de maatschappij. Volgens Peter Muller, woordvoerder van Esdégé-Reigersdaal, is dat een proces dat al twintig jaar geleden is ingezet.

"Cliënten krijgen nu een eigen kamer en zitten niet meer met hele grote groep bij elkaar. Dat past niet meer in de huidige tijd. Ze krijgen nu zorg op maat. Ze zitten nu midden in de maatschappij en dat is erg belangrijk voor hun eigenwaarde."

Muller erkent dat verhuizen voor bewoners best aangrijpend kan zijn aangezien mensen hun vertrouwde plekje kwijtraken. "Het is een grote verandering. Het leven van de bewoners heeft zich voor een groot deel op dit terrein van Reigersdaal afgespeeld, maar als cliënten eenmaal verhuisd zijn, wordt dat als heel positief ervaren."

Straatnamen

Het vertrouwde terrein is nog tot eind november in gebruik. Daarna wordt het in fases afgebroken en komt er een nieuwe woonwijk voor in de plaats. "Het mooie is wel dat de nieuwe straten vernoemd worden naar onze gebouwen die boerderijnamen hadden. Er blijft dus wel iets van nostalgie bewaard."

De Expeditie Kunst, een wandeling met vele gezichten, is op 1 en 2 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis. "Voor mensen die slecht ter been zijn, rijden er ook bussen", vertelt Mira Meihuizen. "We hopen dat iedereen die iets met Reigerdaal had, of dat nu familieleden of buurtbewoners zijn, langskomen voor het laatste rondje."