Toch expositie voor kunstenaars Reigersdaal na domper door gecanceld Waards festival

Maanden waren de cliënten van Esdege-Reigersdaal bezig geweest met het maken van kunstwerken voor de aankleding van het Mixtream Festival in Heerhugowaard, tot er begin augustus slecht nieuws kwam. Het festival ging vanwege de coronabeperkingen niet door. Een grote teleurstelling voor de kunstenaars met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Om alsnog hun artistieke uitspattingen te kunnen laten zien, is er vanmiddag een popup-expositie met hun werk bij zwembad Waardergolf.

Publiek is vanmiddag van harte welkom tijdens een twee uur durende tentoonstelling van de kunstwerken. Bewoners en cliënten van locatie Waardergolf en locatie De Draai van Esdegé-Reigersdaal in Heerhugowaard hebben zich uitgeleefd met het thema muziek.

David Bowie en Madonna

Voor het Mixtream Festival hadden de kunstenaars van de twee locaties allerlei verschillende objecten gemaakt, waarmee het terrein zou worden aangekleed. Paradepaardjes van de expositie zijn onder meer twee plateaus met tegels waarop David Bowie en Madonna te zien zijn. Ook zijn er fraaie lampen gemaakt van lp’s.

De afgelasting van het Mixtream Festival in Heerhugowaard was een grote teleurstelling voor de cliënten van Esdégé Reigersdaal, want in een klap viel 3.000 man publiek weg dat van de kunst had kunnen genieten, meldt mediapartner Heerhugowaard Centraal.

De expositie vanmiddag kan vanaf 13.30 uur gratis worden bezocht, buiten achter zwembad Waardergolf.