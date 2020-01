Nieuwe Waardse locatie Reigersdaal: mensen met beperking kunnen er werken, leren én zwemmen

Spastische Jordy (18) heeft zijn plek gevonden in het leerwerkcentrum De Brug. "Hij gaat hier kijken waar zijn talenten liggen", vertelt zijn begeleider Mira Meihuizen. Inmiddels heeft hij er kennis gemaakt met de horeca, al weet hij nog niet of het iets voor hem is.

"Hij heeft voor een stage-opdracht wel al een hapje ontwikkeld: een Waards worstenbroodje. Dat zal hij tijdens de opening hier presenteren."