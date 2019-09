Bijzonder restaurant gerund door jongens met verstandelijke beperking: "Leuk om hier te werken"

ZWAAGDIJK-OOST - Restaurant Hof van Bohemien heeft afgelopen zondag zijn deuren geopend in Zwaagdijk-Oost. Een bijzondere gebeurtenis voor de jongens die het restaurant runnen. Zij hebben een verstandelijke beperking en keken hier ontzettend naar uit. "Het is iets speciaals wat we hier doen", vertelt begeleider Erik Weber.

Erik Weber runt een gezinshuis aan de Zwaagdijk in Zwaagdijk-Oost. Bij hem in wonen zeven jongens met een verstandelijke beperking. Bij Bohemien hadden ze al een meubelwinkel, maar nu is er ook een restaurant. De jongens wilden dit heel graag en dus sloeg Erik de armen ineen met chefkok Lars Priessen en openden ze samen het restaurant.

"Ze koken erg graag en maken ook al zelf hun eigen eten elke dag. Ze willen het gasten daarnaast graag naar hun zin maken en ze blij maken", vertelt Erik.

Lees ook: Laatste voorbereidingen: verstandelijk beperkte jongens openen zondag hun restaurant



Op zaterdagavond kan er gedineerd worden en van woensdag tot en met zondag wordt er ook lunch geserveerd. "We maken lunchplankjes met een salade, een broodje en soep. Iedere dag maken we wat anders en en het is altijd vers", legt chef-kok Lars uit.

De kas achter het huis is omgebouwd tot restaurant. Het ligt een beetje afgelegen maar Erik hoopt dat het restaurant alsnog goed gaat lopen. "Het heeft tijd nodig om op te bouwen en mensen te trekken, maar het is wel iets speciaal wat we hier doen."

'Ik vind het leuk hier'

De medewerkers hebben duidelijk plezier in hun werk. "Ik vind het heel leuk hier", vertelt Koen. "Het maken van gerechten, het bedienen. Maar vooral ook het bedenken van recepten. Daar ben ik ook druk mee bezig, wat we als nieuwe gerechten kunnen neerzetten. Misschien dat we dat ook kunnen maken binnenkort."