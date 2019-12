Maatjesschaatsen in Schagen voor mensen met een beperking: "Hartstikke goed ijs" 

SCHAGEN - Mensen met een beperking konden vanochtend in Schagen samen met hun maatje een uurtje gratis schaatsen. Op de Markt is ook deze winter een overdekte ijsbaan neergezet.

"Het is hartstikke goed ijs", concludeert de 23-jarige Ayla de Weerdt uit Wieringerwaard. Zij is samen met haar ouders gekomen. "Ik heb op vele plekken geschaatst en ik heb nog nooit zulk goed ijs gezien als dit."

Sanne Melching van Team Sportservice Schagen is blij met de tevreden klanten. "Heel vaak op gewone reguliere schaatstijden is het heel druk met harde muziek, waar niet iedereen goed tegen kan. Samen met Schagen On Ice hebben we het initiatief genomen om dit uurtje te organiseren. Het is rustig en iedereen kan genieten op het ijs."



Erma de Weerdt, de moeder van Ayla, vindt het speciale uurtje een goed idee. "Onze dochter heeft MCDD, een soort autisme. Dit schaatsen is juist zo leuk omdat ze dan eens niet wordt aangestaard. Er is veel acceptatie en ze vindt het ook heel erg leuk. Ze kan ongedwongen zichzelf zijn. Ze wil graag zingen en een beetje gek doen."