Cliënten van Reigersdaal blij: ze mogen tóch hun kunstwerken exposeren

De cliënten van Esdégé-Reigersdaal in Heerhugowaard zetten deze dagen nog even alles op alles: dit weekend mogen zij namelijk hun gemaakte kunstwerken exposeren in het theater. De afgelasting van een Waards festival dreigde roet in het eten te gooien. Begeleider Sreta: "Dit soort dingen zijn belangrijk om te integreren in de maatschappij."

Herman heeft twee kunstwerken gemaakt, geinspireerd door zijn favoriete bands - Maaike Polder / NH Nieuws

Dat vertelt ze tegen NH Nieuws. Herman, Hans, Karin, Henk en Sandra hebben met verschillende technieken op hun manier gewerkt aan een expositiestuk (of meer). Hans heeft de albumhoezen van zijn favoriete band Metallica zo goed mogelijk proberen na te maken met allerlei materialen, Henk gaat voor U2. Maar Sandra is dan weer helemaal losgegaan met vazen in een Chinese stijl. "Ik kan goed tekenen. Wat mijn geheim is? Dat zeg ik niet."



Bekijk hier de interviews.

Cliënten van Reigersdaal blij! - NH Nieuws

De Atelier en Kunstroute van Heerhugowaard is op 18 en 19 september van 11.00 uur tot 17.00 uur. Je kunt op verschillende locaties in de gemeente exposities zien van kunstenaars. De werken die zijn gemaakt door cliënten van de dagbesteding worden geëxposeerd in Theater Cool aan het Coolpein.