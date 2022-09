Bergense ex-ambtenaar veroordeeld voor corruptie: "Heeft vertrouwen geschaad"

Daarmee heeft hij volgens de rechtbank het vertrouwen in het openbaar bestuur geschaad, want burgers moeten er op kunnen vertrouwen dat niemand wordt voorgetrokken.

Van H. heeft altijd volgehouden dat de hypothecaire lening - met riante voorwaarden - van 165.000 euro een privékwestie was en dat hij het bewuste bouwbedrijf nooit voorgetrokken heeft. De rechtbank gaat daar niet in mee. 'De lening moet worden aangemerkt als dienst.'

Ambtelijke omkoping

Daarnaast is de rechter van mening dat Van H.'s handelen in strijd is met zijn ambtsplicht. Er is echter geen bewijs gevonden dat de bewuste projectontwikkelaar is bevoordeeld door de ex-ambtenaar. Dat vond het Openbaar Ministerie (OM) wel.

Volgens de rechtbank bestaat wel de 'aanmerkelijke kans dat de lening is verstrekt om er iets voor terug te krijgen', en 'is er sprake van ambtelijke omkoping'. Naast een taakstraf vindt de rechter ook dat de ex-ambtenaar een verkregen voordeel van ruim 35.000 euro moet terugbetalen. Het OM had bijna een ton geëist.

Onrust

Het onderzoek naar de mogelijke corruptie van de ambtenaar veroorzaakte veel onrust in Bergen. De oud-ambtenaar was betrokken bij verschillende lopende projecten, zoals de herinrichting van het centrum van Bergen, verschillende grote woningbouwplannen en de voetbalfusie in Egmond aan den Hoef. Veel bewoners vonden dat deze projecten opnieuw tegen het licht gehouden moesten worden, aangezien de ambtenaar projectleider was.

Later vandaag volgt er nog een aanvullend verslag over de veroordeling.