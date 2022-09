Bijna ton boete en maximale werkstraf geëist tegen 'corrupte' Bergense ambtenaar

Een ordinaire zakkenvuller is hij niet, maar de Bergense ex-ambtenaar Eric van H. heeft zich volgens de Officier van Justitie (OvJ) wel degelijk schuldig gemaakt aan corruptie. Tegen hem is vandaag in de Alkmaarse rechtbank een werkstraf van 240 uur geëist, met daarbovenop een geldboete van 86.000 euro.

NH Nieuws / Priscilla Overbeek

Meer dan 60.000 euro voordeel heeft oud-ambtenaar Eric van H. gehad met een lening via een Alkmaars bouwbedrijf. Dat blijkt uit de zitting van vanmiddag. Van H. noemt de lening bij de projectontwikkelaar een privékwestie en van belangenverstrengeling zou geen sprake zijn. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat Eric van H. zich schuldig maakte aan 'passieve ambtelijke omkoping' door in 2006 een hypotheek af te sluiten bij een zakelijk contact. Een bouwbedrijf met een grote vinger in de pap bij projecten in regio Alkmaar. Bij omkoping is er volgens het OM sprake van een voordeel via een gift, belofte of dienst. "Hypotheekverstrekking is een vorm van een dienst", verklaart de OvJ. Die lening had Van H. volgens het OM nooit mogen aannemen. "U kon verwachten dat de projectontwikkelaar vroeg of laat iets van u terug zou kunnen verlangen als ambtenaar en projectleider ruimtelijke ordening." Volgens de officier van justitie hadden er alarmbellen moeten gaan rinkelen toen Eric van H. de lening afsloot (tekst loopt door onder de video).

De officier van justitie: "Er hadden bellen moeten rinkelen" - NH Nieuws

Riante voorwaarden Aan de hypotheek voor een woning in Julianadorp kleefden opmerkelijk riante voorwaarden. Zo heeft Van H. de eerste zeven jaar van de lening niets afgelost of aan rente betaald. Nadat hij een ton afloste, waarvan de helft uit een nieuwe hypotheek kwam, zou de projectontwikkelaar zo dankbaar zijn geweest dat hij de rente met terugwerkende kracht verlaagde van 4 naar 2 procent. De lening werd in maart 2018 volledig afbetaald. Dat hij 7 jaar lang geen rente betaalde noch aflossingen deed en de rente met terugwerkende kracht werd gehalveerd, ziet het Openbaar Ministerie als een gift. "Het is strafbaar als een ambtenaar een gift aanneemt en er een tegenprestatie kan worden verwacht."

Quote "Ik zag het niet als een formele lening, maar als privéafspraak tussen twee particulieren" Ex-ambtenaar Eric van H.

Ook de gedragscode waar de gemeente Bergen sinds 2005 onder werkt, onderschrijft dat. Maar zelfs toen hij die code in 2017 opnieuw moest ondertekenen vanwege de fusie van de BUCH-gemeenten, gingen er geen alarmbellen af. "Dit had een trigger moeten zijn er melding van te maken", vinden zowel de voorzitter als de OvJ. Toch zag de ontslagen ambtenaar tot zeker 2018 nooit kwaad in de voordelige deal. "Ik zag het niet als een formele lening, maar als privéafspraak tussen twee particulieren", is zijn antwoord. Ongevraagd adviseur De projectontwikkelaar zou volgens Van H. stoppen met zijn bouwbedrijf en dus ook niet meer betrokken zijn bij toekomstige projecten. Maar binnen een maand zat diezelfde projectontwikkelaar toch weer aan tafel bij gesprekken over een supermarkt in Schoorl. Eerst ongevraagd als zakelijk adviseur van een van de horecazaken aan de Herenweg, later als eigenaar van een van de percelen. Van H. zegt niets van die koop te hebben afgeweten en noemt de situatie met de projectontwikkelaar als adviseur "gênant". Volgens justitie kon de verdachte ook nooit uitsluiten dat hij nog met de projectontwikkelaar te maken zou krijgen (tekst loopt door onder de video).

Officier van justitie: "Bedrijf is nooit gestopt te bestaan" - NH Nieuws

Lees ook Alkmaar 'Besmette' projecten verdachte topambtenaar gaan gewoon door

Het OM verdenkt Van H. ervan de projectontwikkelaar te hebben ingelicht over de ontwikkelingen rondom de Supermarkt in Schoorl. Ook zou hij geïnteresseerde projectontwikkelaars hebben gestimuleerd het perceel van de grondeigenaar te kopen, als locatie voor de ingang. Vertrouwen geschonden "Van ambtenaren wordt een hoge loyaliteit verwacht", verklaart de OvJ. "Voor het goed functioneren van de democratie is vertrouwen in bestuur nodig. Ambtenaren dienen het publiek belang, ondernemers stellen het privaat belang voorop. U heeft het maatschappelijk vertrouwen geschonden." De vermeende corruptie werd door bekende Bergenaar en 'klokkenluider' Fred Vos, van de Facebookpagina Samen Bergen Verzetten, op social media gedeeld. Hij publiceerde de documentatie van het Kadaster, met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht. Het nieuws dat Van H. een hypotheek had bij een projectontwikkelaar sloeg in Bergen in als een bom. Veel bewoners vonden dat grote projecten opnieuw tegen het licht moesten worden gehouden. Volgens hen zou de besluitvorming over moeten worden gedaan aangezien de ambtenaar projectleider was. Een van die zogenoemde 'hete hangijzers' was de herinrichting van het centrum van Bergen. Grote twistpunt daar was de komst van een supermarkt. Omwonenden vonden dit niet passen in het dorp en wilden een kleinschalig plan dat past bij het dorpse karakter. Beerput Volgens justitie is uit het onderzoek gebleken dat bij dit project en andere projecten geen corruptie heeft plaatsgevonden. "Er zitten mensen op de publieke tribune die dachten dat de beerput open zou gaan. Die gaat dus niet open", vertelde Van H. aan het einde van de zitting. "De besluitvorming is goed verlopen en ik wil daarom de recherche en justitie bedanken voor het uitgebreide onderzoek. Ik werd als kwade genius gezien van alle projecten. Ik hoop dat voor de bewoners nu ook duidelijk is waar het wel over gaat en dat ze het accepteren, zodat ik er een punt achter kan zetten." Maar volgens René Meijer, de voormalig woordvoerder van bewonersvereniging Mooier Bergen, betekent dat niet dat de kous daarmee af. Er mag dan niets strafbaars gebeurd zijn, hij is wel benieuwd hoe de hele besluitvorming tot stand is gekomen en pleit voor openbaarheid (tekst loopt door onder de video).

René Meijer over de rechtszaak tegen Eric van H. - NH Nieuws

Het OM neemt wel aan dat de lening bedoeld was vanuit een vriendschappelijk oogpunt met het doel Van H. te helpen. Toch wordt het hem kwalijk genomen dat hij nooit officieel melding heeft gemaakt van de lening bij de gemeente Bergen. Gemeente wist van lening De ontslagen ambtenaar zegt dat hij de lening in 2006 twee keer ter sprake bracht bij zijn leidinggevende, maar dat het nooit officieel in zijn persoonlijke dossier is terechtgekomen. Een collega zou de overeenkomst met de projectontwikkelaar "idioot en zeer onverstandig" hebben genoemd. Dat Van H. geen moeite heeft gedaan de lening in zijn personeelsdossier te registeren, enorm heeft geprofiteerd van de lening en de projectontwikkelaar nog jarenlang een rol heeft gespeeld in projecten, maakt hem volgens het OM schuldig aan passieve ambtelijke omkoping. Wel wordt hij volledig vrijgesproken van het aannemen van steekpenningen en is uit het onderzoek geen bewijs gekomen dat andere projecten zijn "besmet". De rechter doet op 28 september uitspraak.