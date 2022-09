Ajax-rijk Oranje wint Derby der Lage Landen

Het Nederlands Elftal heeft zich geplaatst voor de Final Four van de Nations League. In de Amsterdamse Arena won Oranje met zes Ajacieden in de basis 1-0 van België. De treffer kwam van het hoofd van Virgil van Dijk, verder keepte Remko Pasveer weer een prima wedstrijd.

Rugblessure

In een volgepakte Johan Cruijff Arena bepaalde Oranje gelijk al het ritme tegen de zuiderburen. Zonder de geblesseerden Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners en Memphis Depay kreeg de ploeg van Louis van Gaal wel wat mogelijkheden via onder andere oud-AZ'er Vincent Janssen. Tegenvaller in de eerste helft was het uitvallen van Steven Berghuis. De middenvelder van Ajax ging na een half uur spelen met een rugblessure naar de kant. Toch trok het Nederlands Elftal het aardige begin niet door en bleef het spektakel voor de theepauze uit.

