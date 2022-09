Rembrandtplein vol Belgen: "Nederland gaat winnen. Ze zijn sterker dan België"

Het Rembrandtplein kleurde al vroeg in middag rood. Vanavond speelt Oranje tegen de Rode Duivels voor de Nations League in de Johan Cruijff Arena. Het is de laatste wedstrijd, voordat Nederland en België naar Qatar gaan voor het WK.

Veel Belgische supporters verzamelden zich al vroeg onder meer op het Rembrandtplein om hun tickets op te halen en alvast in de stemming te komen. “Een pintje of één, twee, drie of vier en dan naar het stadion”, vertelt een opgewekte supporter.

Of België gaat winnen is nog maar de vraag. Zo werden zij afgelopen juni in eigen huis nog ingemaakt door Oranje met 1-4. Veel Belgen zijn natuurlijk positief, hoewel een enkeling zich al gewonnen geeft. "Nederland gaat winnen. Ze zijn sterker dan België en Louis is een topper."

De aftrap vanavond is om 20.45 uur, de wedstrijd is uitverkocht.