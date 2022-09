Vandaag nog Jong Oranje morgen het grote Oranje voor Brobbey en Gravenberch

De reden voor de oproep van Gravenberch is de afwezigheid van Teun Koopmeiners. De oud-speler van AZ kwam gisteren tegen Polen vroeg in de wedstrijd in botsing met een tegenstander. Hij hield daar een hersenschudding aan over en heeft vanmiddag het trainingskamp verlaten.

Ook Memphis en De Jong huiswaarts

Brian Brobbey is de vervanger van Memphis Depay die het trainingskamp eveneens verlaten. Hij liep gisteravond in de tweede helft een bovenbeenblessure op. Frenkie de Jong, die in het duel met Polen na rust niet meer terugkeerde, gaat ook vervroegd terug naar Catalonië. Ook hij kampt ook met klachten aan zijn bovenbeen.

Brobbey was vanavond twee keer trefzeker voor de belofte van Oranje. Met het oog op zondag is hij samen met Gravenberch na een uur spelen naar de kant gehaald.

Aanstaande zondag speelt het grote Oranje tegen België. Het is voor de internationals de laatste voorbereidingswedstrijd voor het WK en ook de laatste groepswedstrijd in de UEFA Nations League. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 20.45 uur.