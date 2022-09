38-jarige Ajax-keeper Remko Pasveer wint bij debuut voor Oranje

Hoofdblessure

De wedstrijd begon slecht voor Oranje. Al in de eerste minuut kwam Teun Koopmeiners vervelend in botsing en moest hij met een hoofdblessure gewisseld worden. Daley Blind was al vroeg in de wedstrijd dicht bij een treffer, maar raakte de bal niet goed. Cody Gakpo wist een paar minuten later wel te scoren. Na een prachtige aanval van Oranje tikte hij van dichtbij binnen.

In het vervolg van de eerste helft was Oranje veruit de bovenliggende partij. Een schot van Steven Berghuis ging net naast. Pas in de 37e minuut kreeg Pasveer wat te doen. Hij pakte een makkelijk schot van Zielinski.