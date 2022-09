Schiphol gaat maatschappijen belonen voor annuleringen: "Investeer dat in personeel'

Om maatschappijen 'te bewegen' vluchten te schrappen en zo het aantal reizigers dat naar de luchthaven komt te beperken, gaat Schiphol de maatschappijen financieel belonen. Voor iedere passagier die niet komt, krijgt de betreffende maatschappij naar verluidt 350 euro. Vakbond FNV is weliswaar positief over de noodmaatregel, maar denkt dat het geld beter in beveiligers kan worden geïnvesteerd.

Opnieuw heel druk in de rij voor de security op Schiphol - NH Nieuws

Omdat er minder beveiligers beschikbaar zijn dan verwacht, ziet Schiphol zich genoodzaakt de noodmaatregel te nemen om de drukte op de luchthaven beheersbaar te houden. Nadat het aantal dagelijkse passagiers eerder in de zomer al was gelimiteerd, besloot de Schiphol vorige week dat het dagelijks aantal lokaal vertrekkende passagiers verder omlaag moest. 13.000 passagiers minder Zo mogen er deze maand in plaats van maximaal 67.500 passagiers per dag maximaal 54.500 passagiers per dag vanaf Schiphol vliegen. Voor komende maand (oktober) is het maximaal dagelijkse aantal passagiers teruggeschroefd van 69.500 naar 57.000 per dag. Om dat doel te bereiken deed Schiphol opnieuw een beroep op maatschappijen, om op vrijwillige basis vluchten te schrappen. Die oproep leverde echter te weinig op, waardoor Schiphol nu deze noodmaatregel uit de kast trekt. De noodmaatregel blijft van kracht totdat Schiphol voldoende afspraken met maatschappijen heeft gemaakt. Dubbel gevoel "Een Boeing 737 heeft 186 zitplaatsen, dus dat komt op ruim 60.000 euro", rekent FNV Luchtvaart-woordvoerder Joost van Doesburg de beloning per geschrapte vlucht voor. Zijn vakbond heeft een dubbel gevoel bij de noodmaatregel. "Het reduceert de werkdruk, dus dat is positief. Maar het blijft het een noodmaatregel, dus geen structurele oplossing." Om de wachttijden ook op lange termijn binnen de perken te houden, zou 'het geld moeten worden geïnvesteerd in mensen', aldus Van Doesburg. Hij doelt onder meer op de beveiligers, van wie bekend is dat ze sinds het wegvallen van de zomerbonus, massaal hun ontslag indienen. Ook beveiliger Rosacarmen nam onlangs ontslag, zo vertelde ze aan NH Nieuws. Niet vanwege het stopzetten van de zomerbonus, maar vanwege de werkdruk en de onregelmatige roosters.

"Investeer in lagere werkdruk, roosters en beloning", aldus Van Doesburg. Volgens hem zou Schiphol misschien zelfs goedkoper uit zijn als het beveiligers met betere arbeidsvoorwaarden binnenboord weet te houden. "Met de nadruk op misschien", nuanceert de woordvoerder zijn stelling. Eerder dit jaar liet Schiphol al weten bezig te zijn met structurele verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor grondpersoneel, wat de luchthaven tegenover de NOS herhaalt.