Beveiliger Rosacarmen is werkdruk op Schiphol spuugzat en neemt ontslag: veel meer beveiligers weg

Reizigers op Schiphol zijn voorlopig niet af van overvolle terminals met lange wachtrijen voor de beveiligingscontrole. Volgens vakbond FNV vertrekken er momenteel meer beveiligers dan er nieuwe binnenkomen. Rosacarmen Hodge werkte zes jaar lang als beveiliger op Schiphol en controleerde jarenlang reizigers en handbagage op de luchthaven. Tot vorige week: ze nam ontslag omdat ze de werkdruk en onmogelijke roosters spuugzat was.

Lange wachtrijen voor de security op Schiphol - Ronny Naftaniel

Tot de coronacrisis vrijwel alles op Schiphol platlegde, was Rosacarmen Hodge (52) blij met haar baan als beveiliger op Schiphol. Tot haar vertrek was Hodge teamleider en werkte eerst bij beveiligingsbedrijf I-sec en daarna bij CTSN. Ze gaf leiding in een team van 65 beveiligers. Daarvan zijn er volgens Hodge nog maar 20 van in dienst. Net als zij stapte een groot deel van haar team op, ontevreden over de roosters en werkdruk op Schiphol. De massale uitstroom wijdt Hodge aan de onvoorspelbaarheid en onregelmatigheid van de roosters. Elke beveiliger weet dat flexibiliteit bij het vak hoort, maar de bedrijven maken het sinds het begin van de coronacrisis volgens Hodge wel heel bont: onvoldoende rust tussen diensten, haar dag- en nachtritme raakte overhoop en geen structuur meer. Vier keer corona "Ik heb het ruim twee jaar aangekeken", vertelt Rosacarmen Hodge aan NH Nieuws. "Het was niet leefbaar meer. Ik had slapeloze nachten en ging er fysiek aan onderdoor." Hodge kreeg bovendien vier keer corona. Hodge weet het zeker: die liep ze elke keer op tijdens haar werk. Het artikel gaat verder onder de foto.

Rosacarmen Hodge, ex-beveiliger op Schiphol - Rosacarmen Hodge

Volgens Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol bij vakbond FNV, is Rosacarmen geen uitzondering: "Er vertrekken momenteel meer beveiligers dan er binnenkomen." Schiphol is al maanden bezig met het werven van nieuw beveiligingspersoneel. De eerste 200 zijn aan de slag, maar toch stapelen de chaosdagen zoals in het voorjaar en zomer weer op. Dat komt niet alleen doordat er geen zomerbonus meer is, maar dus ook vanwege de slopende roosters en slechte werkomstandigheden, verklaart Van Doesburg. Het verbaast hem niks dat het personeel de vermoeidheid, het lage salaris en het gedrag van langwachtende reizigers niet meer trekt. Bovendien is een deel van de apparatuur waarmee gecontroleerd wordt, vaak maandenlang stuk. Maandenlang wachten op een scanmachine-onderdeel Volgens Hodge zijn de scanmachines regelmatig stuk, omdat er in de coronaperiode niet naar omgekeken wordt. "Nu moet soms maanden gewacht worden op een onderdeel", vertelt ze. Ook daarom zijn vaak 'securitylanes' dicht, tot onvrede van de wachtende reizigers. Zowel de vakbonden FNV als CNV hebben bij de rechter geprobeerd de werkgevers te dwingen om de roosters aan te pakken, maar vingen bot. Van Doesburg vindt dat niet alleen een verlies voor de bonden, maar ook voor de beveiligingsbedrijven die de roosters maar niet rond krijgen door ziekmeldingen en personeel dat het uniform aan de wilgen hangt. Schiphol houdt 'een vinger aan de pols' Schiphol wil bevestigen noch ontkennen dat er beveiligers vertrekken vanwege de arbeidsomstandigheden op de luchthaven. "We zijn in gesprek met de beveiligingsbedrijven en houden de vinger aan de pols", aldus een woordvoerder. De bonden en Schiphol gaan vandaag met elkaar om tafel. FNV pleit onder meer voor meer structuur in het personeelsrooster, meer mensen in vaste dienst en hogere lonen. Rosacarmen gaat na zes jaar beveiligingswerk aan de slag bij de Rijksoverheid. Ze verwacht dat haar zoon van 28, die ook Schipholbeveiliger is, eveneens binnenkort vertrekt. Ondanks de chaos gaat ze haar collega's én passagiers missen: "We hebben wat afgelachen".