Maatschappijen lappen annuleerverzoek Schiphol aan hun laars

Luchtvaartmaatschappijen zijn niet bereid om op korte termijn op verzoek van Schiphol vanavond vluchten te annuleren vanwege de drukte in de vertrekhallen. Momenteel puilen de terminals uit met wachtende passagiers, vanwege een tekort aan beveiligingspersoneel. TUI en Corendon weigeren vluchten te annuleren, terwijl Easyjet daar nog over in overleg is. Ook andere maatschappijen vliegen gewoon door.

Een woordvoerder van Corendon zegt tegen NH Nieuws dat op zo'n korte termijn annuleren 'uitgesloten' is. Volgens de reisorganisatie dupeer je daar niet alleen reizigers op Schiphol mee, maar ook vakantiegangers die in het buitenland op hun retourvlucht rekenen.

TUI Nederland is niet blij met de volgens hen onnodige verwarring die Schiphol bij reizigers veroorzaakt. De maatschappij heeft twee vluchten naar Curaçao en Tenerife niet geannuleerd en zegt er alles aan te doen om te zorgen dat alle passagiers hun vlucht kunnen halen. TUI geeft aan teleurgesteld te zijn over de chaos die Schiphol heeft veroorzaakt.

Easyjet

Het verzoek van Schiphol om vluchten te annuleren was gericht aan de maatschappijen die vanaf Vertrekhal 3 vertrekken. De grootste maatschappij in die vertrekhal is Easyjet. De prijsvechter is nog in overleg over eventuele annuleringen later op de avond.

Andere luchtvaartmaatschappijen waarvoor kan worden ingecheckt in Vertrekhal 3 zijn onder meer Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines en El Al. Alleen Turkish Airlines heeft vanavond een vlucht geannuleerd, al is niet bekend of dat naar aanleiding van Schiphol's verzoek was.

Geen update van Schiphol

De luchthaven zelf heeft tot nu toe geen update over de bereidwilligheid van de luchtvaartmaatschappijen om vluchten te schrappen.