Praalwagens voor optocht Alkmaar Ontzet bijna klaar: "Het wordt weer een spektakel"

Gezaag, geboor en hier en daar een likje verf: in de loods van de 8 october Vereeniging in Alkmaar wordt de laatste hand gelegd aan de praalwagens voor Alkmaar Ontzet. Want hoewel het alweer bijna 450 jaar gelden is dat Alkmaar de Spanjaarden versloeg tijdens de 80-jarige oorlog wordt dit historische feit nog steeds uitbundig gevierd. De Grote Middagoptocht door de stad is een van de hoogtepunten.

In de loods zijn de bouwers nog druk bezig om de laatse puntjes op de i te zetten. En waar de ene praalwagen al zo goed als af is, hebben andere wagens nog wat werk nodig. Toch maakt Gerard Kuijper, voorzitter van de Grote Middagoptocht, zich geen zorgen.

"Het is altijd even spannend maar ook dit jaar komt het weer goed. Het mooie is juist dat als andere bouwers klaar zijn ze graag een handje helpen bij hun collega's. De saamhorigheid is altijd erg groot hier."

Dit jaar is het thema 'Kleurenpracht' en dat is in de loods al goed te zien. "Ja, het is een beetje schilderavond", vertelt Lizette van Gool. "Het bouwen is klaar en nu wordt er flink geschilderd om het helemaal mooi te maken."

Victorientje

Van Gool is zelf bezig met het standbeeld van Victorientje, het Alkmaarse vrijheidsbeeld dat in het Victoriepark staat en herinnert aan de bevrijding van de stad. "Ze heeft nu nog een oranje pruik, die hadden we nog over van Koningsdag. Het is wel de bedoeling dat die uiteindelijk wit wordt, zo is het geen gezicht."

Arnold Rits werkt al jaren mee aan de praalwagens en zijn snoepwinkeltje lijkt zo uit het sprookje van Hans en Grietje te zijn ontsnapt. "We zijn al zes weken aan het werk maar we schieten al aardig op", vertelt Rits. "Het gaat voor 2,5 uur door de stad maar ik hoop dat de mensen het mooi vinden. Het wordt weer een spektakel."

