Heerhugowaarders voelen zich na reeks explosies in buurt niet veilig: 'Het is weer zover'

De explosies aan de Sluis in Heerhugowaard eisen zijn tol in de wijk. Vannacht was een woning daar voor de vierde keer doelwit, een explosief ging af in het huis. "Eerst gaven we er niet zoveel ruchtbaarheid aan, maar nu denk je: 'oh daar gaat er weer een'. Op een gegeven moment voel je je gewoon niet meer veilig in je eigen buurt", vertelt een buurvrouw op leeftijd aan NH Nieuws.

Buurtbewoners gaat het niet in de koude kleren zitten, ze vinden het eigenlijk wel genoeg geweest. De meesten durven hun verhaal niet te doen voor de camera van NH Nieuws, maar meerdere bewoners geven wel aan te willen verhuizen. "Het is gewoon geen zuivere koffie, zullen we maar zeggen", vertelt een buurvrouw op leeftijd, die vanwege veiligheidsredenen anoniem wil blijven.

Vannacht schrokken meerdere buurtbewoners van de 'enorm harde knal', die volgens buurtbewoner Jaap 'tot halverwege Heerhugowaard' zeker te horen was. De politie bevestigt dat de woning vannacht opnieuw het doelwit was van een explosie. Ditmaal werd er een explosief naar binnen gegooid.

De woning waar de explosie afging, was nog in verbouwing en niet verhuurd. Het lijkt erop dat de vorige bewoners steeds het doelwit zijn, maar zij zijn na de eerste explosie al vertrokken. "De schade is nu zo erg dat het tijden gaat duren voordat de woning weer verhuurd kan worden", laat woordvoorder van Woonwaard Eva de Vries weten. "Naast de voorgevel die eruit ligt, moeten de muren van de woning ook weer helemaal opnieuw gedaan worden."

'Gaan we weer'

Dat buren inmiddels verwachten dat er weer een knal zal komen, kaart de ernst van de situatie aan. "Ik denk, daar gaat er weer één. Ik hoorde heel veel glasgerinkel. En dan zie je de jongen die daarnaast woont, die is gewoon helemaal van de kaart", vertelt zij vol medeleven. "We wonen hier al sinds 1996 en nooit hebben we ergens last van gehad, totdat het spul daar is komen wonen."

Buurman Jaap (achternaam bekend bij redactie) spreekt zich ook uit over de herhalende situatie bij de woning. "Het gaat weer om dezelfde woning, de bewoner die er tot voor kort woonde, is een crimineel figuur zou ik zeggen. Hij is er trots op dat hij in de gevangenis heeft gezeten. We wisten na het horen van de knal gewoon dat het weer raak was."

Schade en onderzoek

De politie doet op dit moment opnieuw onderzoek naar het incident bij de woning. Maar kan op dit moment nog geen informatie geven. Bewoners zien dat de politie er druk mee is.

"Nu komen ze weer allemaal onderzoek doen en vorige keer waren ze ook tot 14.00 uur in de middag bezig. Dat zal wel even duren", vertelt Jaap. Hij is inmiddels aan het werk, en ook op de werkvloer is het het gesprek van de dag. "Nou ik zit nu 1,5 km verderop bij mijn werkgever en die heeft de knal vannacht ook gehoord. Half Heerhugowaard heeft de knal kunnen horen, het was echt héél hard."

Verder was de explosie ook zichtbaar vertelt hij. "Ik zat rechtop in bed! Vorige keer dachten we nog: 'dit zal wel onweer zijn'. Maar nu wisten we het meteen; 'het is te mooi weer voor onweer'. We liepen naar de achterkamer en zagen een rookpluim boven de woning hangen."

