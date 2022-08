Explosie bij woning in Heerhugowaard, bewoners derde keer doelwit

Een woning aan de Sluis in Heerhugowaard is vanmorgen vroeg vernield, mogelijk door een explosief. Er raakte niemand gewond en de dader(s) zijn nog voortvluchtig. Het is de derde keer in een paar maanden tijd dat de bewoners van dit huis doelwit zijn van een dergelijk incident, bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Deze explosie gebeurde vanmorgen rond 4.35 in de wijk langs de Oosttangent. Het raam en de deur zijn vernield bij de ontploffing. Er liggen glasscherven in de achtertuin, waar ook een kinderstepje ligt. De schutting is er deels uitgeblazen. In het huis woont een stel met een jong kind, en daarboven wonen andere mensen. De bewoners waren niet thuis, maar hun hond wel. Die is niet gewond geraakt. Een buurtbewoner die de schade opneemt, vertelt: "Mijn vrouw zat vannacht rechtop in bed toen het explosief afging, ze was geschrokken. De hele buurt wil wel weten wat er aan de hand is. Het is vervelend voor de mensen die erboven of ernaast wonen. Het was echt een hele harde klap." Tekst gaat verder onder foto.

Er werd direct een onderzoek ingesteld door Team Explosieven Verkenning (TEV) en Forensische Opsporing van de politie. De politie is op zoek naar getuigen. Er wordt gevraagd naar camerabeelden van de explosie of de daders. In het afgelopen jaar is de auto van het gezin al eens vernield. Een tweede keer is hun auto in brand gestoken, vermoedelijk met vuurwerk. Dat was aan het Burgplantsoen, op een steenworp afstand van woning aan de Sluis. Daarvoor zijn toen geen arresties verricht, aldus de politie. Waarom dit gezin voor de derde keer doelwit is, is nog onderdeel van het politieonderzoek.

