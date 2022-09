Woning in Heerhugowaard opnieuw doelwit van explosie: "We zaten rechtop in bed"

Vannacht was het opnieuw raak; een explosie bij de woning aan de Sluis in Heerhugowaard. En dat was in de halve gemeente te horen, vertelt buurtbewoner Jaap, die de rookwolken vannacht vanuit zijn achterraam kon zien. "Ik zat rechtop in bed! Vorige keer dachten we nog: 'dit zal wel onweer zijn'. Maar nu wisten we het meteen; 'het is te mooi weer voor onweer'."

"Om 03.26 uur hoorde we een enorme knal, ik keek toen nog op de klok, dus weet precies hoe laat het was. Ik woon hier ongeveer 100 meter verderop en het was echt een enorm harde knal", aldus buurtbewoner Jaap. Op 18 augustus werd de woning al vernield door een explosie. Toen bevestigde de politie aan NH Nieuws dat dit de derde keer in een paar maanden tijd was dat de bewoners van het huis doelwit zijn van dergelijke incidenten.

Quote "Hij is er ook trots op dat hij in de bajes heeft gezeten en trekt zich niks van de politie aan" buurtbewoner Jaap

De politie laat weten dat er ditmaal mogelijk een explosief in de woning is gegooid. De woning liep door de klap opnieuw behoorlijke schade op. Voor het onderzoek naar de explosie halverwege augustus is nog niemand aangehouden. De politie is op dit moment op locatie en doet onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. Eerder maakte de politie bekend dat er in het huis een stel met een jong kind woont, en daarboven nog andere mensen wonen. In de woning waren tijdens de explosie vannacht geen personen aanwezig, bevestigt de politie. 'Camera's net weg' Volgens buurtbewoner Jaap (achternaam is bij de redactie bekend) hingen er vanwege de eerdere explosies camera's in de buurt, maar zijn deze afgelopen vrijdag net weggehaald. De gemeente heeft dit nog niet kunnen bevestigen. Jaap vertelt aan NH Nieuws dat het om een crimineel figuur zou gaan dat in het huis aan de Sluis woont. "Hij is er ook trots op dat hij in de bajes heeft gezeten en trekt zich niks van de politie aan. Dat is niet fijn. Het zal daar hoogstwaarschijnlijk wel mee te maken hebben. Laat ik het zo zeggen; het is een persoon waar je liever niks te maken mee wil hebben en bij uit de buurt blijft." De gemeente heeft aan NH Nieuws laten weten terug te komen op vragen over het incident van vannacht.