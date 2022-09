Wel heel druk op Schiphol, maar 'horrormaandag' blijft uit

Het is Schiphol vandaag gelukt om de wachtrijen voor de beveiliging binnen de perken te houden. Reizigers hoefden op geen enkel moment van de dag buiten onder de tenten te wachten. Volgens een woordvoerder is het vandaag wel een piekdag, maar een horrormaandag waarvoor gevreesd werd, bleef uit.

De afgelopen twee maandagen bleken dramatisch voor zowel reizigers als personeel, maar ook op bijna alle andere dagen was het meteen na het einde van de zomervakantie veel te druk op Schiphol. Het dieptepunt was vorige week maandag, toen Schiphol naar een noodmaatregel moest grijpen om een einde te maken aan de chaos in de vertrekhallen.

Die maatregel was het verzoek aan luchtvaartmaatschappijen om nog op dezelfde dag vluchten te schrappen. Dat verzoek is inmiddels omgezet in dwang: er mogen dagelijks 9.250 minder reizigers vertrekken vanaf Schiphol, waardoor maatschappijen vluchten moeten schrappen en minder tickets kunnen verkopen. Die maatregel geldt nog zeker tot en met 31 oktober.

Vandaag annuleerde KLM 42 vluchten naar Europese bestemmingen. Volgens een woordvoerder van Schiphol hebben de annuleringen bijgedragen aan de doorstroming van de wachtrijen, omdat er daardoor minder reizigers op de luchthaven waren. Hoeveel vluchten KLM morgen schrapt, is nog niet bekend. Bij de maatschappij wordt de telefoon niet opgenomen.

Zomertoeslag

Vakbonden willen dat de werkomstandigheden en beloning voor het beveiligingspersoneel aanzienlijk worden verbeterd. Schiphol meldt dat de bonden, beveiligingsbedrijven en de luchthaven daar nog over in gesprek zijn. Het personeel krijgt sinds 1 september een arbeidsmarkttoeslag van €1,40 bruto per uur, maar de zomertoeslag die kon oplopen tot €840 bruto per maand zijn ze kwijt.