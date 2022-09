Meer pechpassagiers door chaos Schiphol: dagelijks 9.250 minder reizigers welkom

De komende weken kunnen er per dag 9.250 minder reizigers vertrekken vanaf Schiphol. Dat betekent dat luchtvaartmaatschappijen de komende dagen opnieuw duizenden passagiers moeten gaan afbellen voor vluchten tot en met 31 oktober. De reductie komt bovenop de al geannuleerde reizen die Schiphol voor september en oktober had afgedwongen.

De maatregel volgt na bijna twee weken chaos op Schiphol bij de beveiligingscontrole. Na een korte relatieve rust die volgde op maanden van puinhoop in de terminals. Vanwege de chaos stapt topman Dick Benschop op en moet Schiphol opnieuw luchtvaartmaatschappijen dwingen om vluchten te annuleren en minder zitplaatsen te verkopen.

Een woordvoerder van Transavia laat NH Nieuws weten zeer teleurgesteld te zijn en overvallen te zijn door het nieuws. De maatschappij wil de schade zoveel mogelijk beperken door vliegreizen van haar klanten te verplaatsen naar andere data of door vluchten gaan samenvoegen. Volgende week wordt duidelijk hoeveel reizigers er eventueel moeten worden afgebeld.

Corendon, TUI en KLM

Corendon zegt al veel te hebben gedaan om de druk op Schiphol te verlichten, zoals door het uitplaatsen van vluchten naar Rotterdam, Maastricht en Duitsland. De vakantiemaatschappij verwacht ook vrijwel niets te gaan annuleren. Ook TUI Nederland wil niets schrappen.

KLM bekijkt de gevolgen van de nieuwe maatregel momenteel nog en verwacht net als Transavia volgende week meer te kunnen melden.

Herfstvakantie

Schiphol meldt dat in september dagelijks nog maar 54.500 reizigers kunnen vertrekken. In oktober zijn dat er 57.000. In Noord-Holland begint de herfstvakantie op 15 oktober. De kans is dus groot dat ook herfstvakantiegangers hun reisplannen in die periode in het water zien vallen.