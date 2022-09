Schiphol snijdt opnieuw in vluchten om groot tekort aan beveiligers

Schiphol treft maatregelen om het aantal reizigers te verminderen. Dat betekent dat er opnieuw vluchten geschrapt gaan worden. Beveiligingsbedrijven kunnen de komende tijd een stuk minder beveiligers leveren dan is afgesproken. Dit tekort zorgt al de hele week voor lange rijen op de luchthaven.

Vanmiddag werd bekend dat de baas van Schiphol, Dick Benschop, is opgestapt . Volgens een statement van de luchthaven heeft hij gisteravond zijn vertrek aangekondigd bij de raad van commissarissen. Vanwege de chaos van de zomer op de luchthaven nam de druk om te vertrekken al langer toe. Passagiers hebben al sinds het begin van de zomer te maken met extreem lange rijen, tekorten bij beveiligingspersoneel en chaos in het bagageproces.

"We begrijpen de ongekende impact die dit heeft op zowel luchtvaartmaatschappijen als passagiers", schrijft Schiphol. Op een later moment komt de luchthaven met meer informatie. Op dit moment worden de vliegmaatschappijen geïnformeerd. Minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers steunt de nieuwe ingreep van Schiphol.

Om de veiligheid op de luchthaven te kunnen garanderen wil Schiphol snijden in het aantal reizigers dat vanaf de luchthaven vertrekt. De maatregel komt bovenop de beperkingen die nu al gelden op de luchthaven.

Beveiliger Rosacarmen is werkdruk op Schiphol spuugzat en neemt ontslag: veel meer beveiligers weg

