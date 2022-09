Schiphol blaast burendagen af vanwege chaos, 'binnen enkele dagen' nieuwe maatregelen

De burendagen op Schiphol die dit weekend gehouden zouden worden, gaan niet door. Schiphol had voor zaterdag en zondag 4.000 omwonenden uitgenodigd, die dan demonstraties zouden krijgen van onder meer de brandweer, sneeuwvloot en de vogelwacht van het vliegveld. Schiphol is momenteel te druk met het verzinnen van maatregelen om nog meer chaos in de terminal te voorkomen.

De vertrekhallen op Schiphol puilen de afgelopen anderhalve week opnieuw regelmatig uit, na enkele weken van relatieve rust. Reizigers staan weer urenlang in rij voor de beveiligingcontrole en missen in veel gevallen ook hun vlucht. Afglopen maandag was een nieuw dieptepunt.

De luchthaven krijgt het personeelstekort bij de beveiliging maar niet op orde. Volgens ex-beveiligers en de vakbonden houden veel medewerkers het zelfs voor gezien vanwege de slechte roosters en arbeidsomstandigheden.

Met pek en veren richting de exit

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat eist van Schiphol op korte termijn een plan van aanpak. De VVD in de Tweede Kamer wil opnieuw tekst en uitleg van directeur Dick Benschop, die vlak voor de zomer al eens op het matje in Den Haag werd geroepen. Fractievoorzitter Van Haga van BVNL ziet Benschop liever met 'pek en veren richting exit begeleid worden'.

Binnen enkele dagen nieuwe maatregelen

Een woordvoerder van Schiphol laat NH Nieuws weten dat de burendagen op Schiphol die dit weekend voor het eerst sinds corona gehouden zouden worden, niet meer kunnen doorgaan. Bij de organisatie is veel personeel betrokken, maar iedereen is nu nodig voor de voorbereiding om nog meer chaos in de vertrek- en aankomsthallen te voorkomen. Schiphol verwacht daar binnen enkele dagen meer nieuws over te kunnen melden.