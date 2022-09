Schiphol schrapt 65 vluchten: genoeg om nieuwe horrordag te voorkomen?

Vanwege de aanhoudende chaos op Schiphol heeft KLM voor de derde dag op rij opnieuw tientallen vluchten geannuleerd. Dit keer gaat het om 42 vertrekkende vluchten naar Europese bestemmingen. Verder zijn er nog minstens 23 annuleringen van andere luchtvaartmaatschappijen, met name van Transavia en Easyjet. Zal de gedwongen beperking van het aantal reizigers weer een horrormaandag op Schiphol voorkomen?

Morgen schrapt KLM 42 vluchten naar Europese bestemmingen. Dit keer laat de maatschappij de vliegtuigen niet leeg vertrekken, zoals gisteren , maar houdt ze aan de grond. Dat betekent dat ook reizigers die naar Schiphol zouden vliegen of daar moeten overstappen, worden omgeboekt of hun geld terugkrijgen.

Met name maandag blijkt een horrordag te zijn, omdat veel beveiligers hun snor drukken en niet meer komen opdagen voor hun dienst. De luchthaven, beveiligingsbedrijven en vakbonden zijn weer met elkaar in gesprek voor betere arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, maar op te korte termijn zou alleen een reductie van het aantal vertrekkende passagiers kunnen helpen, tot woede van de luchtvaartmaatschappijen zoals KLM.

Afgelopen donderdag bleek al dat Schiphol de eerstvolgende maandag met angst en beven tegemoet zag . De luchthaven greep naar de enige noodmaatregel die enigszins verlichting zou kunnen brengen in de maar aanhoudende chaos van onaanvaardbare wachttijden voor de beveiligingscontrole: het beperken van het aantal reizigers en vluchten. Schiphol-directeur Dick Benschop trok zijn conclusies en kondigde zijn voortijdige vertrek aan .

