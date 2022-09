Doelpuntenmaker Robert Mühren: "Gaan met een goed gevoel naar huis"

"We begonnen beter dan Vitesse, daarom heb ik het gevoel dat er meer had ingezeten", begon Mühren tegen ESPN. "In de tweede helft waren zij beter."

Na de goal van de Volendammer was er even onduidelijkheid of hij de maker was. "Ik maakte hem honderd procent. Dat zag je ook aan mijn juichen. Echt een wereldgoal", reageerde Mühren lachend, toen hij de goal terugzag. "Een puntje bij Vitesse is normaal gesproken wel lekker. Een paar keer op rij hadden we verloren. We gaan met een goed gevoel naar huis."