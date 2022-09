Zwaarbevochten punt FC Volendam, Stankovic houdt ploeg op de been

FC Volendam heeft op bezoek bij Vitesse een punt gehaald. Het werd in Arnhem 1-1 door goals van Robert Mühren en Bartosz Białek. De ploeg van Wim Jonk vocht voor het waard was in de tweede helft en Filip Stankovic blonk uit.

Een lange bal van Melle Meulensteen achter de verdediging zorgde direct voor gevaar. Doelman Filip Stankovic was alert en greep op tijd in, voordat Bartosz Białek kon uithalen. Volendam werd hierna sterker en kreeg een dubbele kans. Eerst was het Gaetano Oristanio met een kopbal uit een corner en in de rebound schoot Xavier Mbuyamba hard op de paal. Het was Robert Mühren die na twintig minuten de ban brak. Zijn eerste inzet werd nog gekeerd door Kjell Scherpen, maar in de herkansing scoorde hij wel: 1-0.

In de tegenstoot leek Vitesse direct gelijk te maken, maar Stankovic bleek eens te meer spelbreker. Dat was hij enkele minuten later ook, toen Maximilian Wittek helemaal vrijstond en voorlangs schoot. Het spel golfde lekker op en neer met kleine kansjes voor beide ploegen. Op slag van rust haalde Sondre Tronstad uit het niets kiezelhard uit. Stankovic tikte de bal ternauwernood op de lat.

