Koninklijke HFC en AFC stellen teleur in onderlinge confrontatie

Een tegenvallende derby tussen Koninklijke HFC en AFC eindigde in een bloedeloos gelijkspel. Jong FC Volendam ging bijna met lachende gezichten van het veld, totdat het noodslot in de blessuretijd toesloeg: 2-2.

De toon werd direct gezet door Jong Volendam tegen Excelsior Maassluis. Tayrell Wouter mikte de bal na drie minuten op de lat. Dat bleek een startsein, want een inzet van Quincy Hoeve werd van de lijn gehaald en Milan de Haan kopte gevaarlijk op het doel. Jordi Blom schoot de bal nogmaals op de lat, voordat hij vlak voor rust wél 1-0 maakte. Doelman Kayne van Oevelen had de Volendammers daarvoor op de been gehouden bij een inzet van Carlito Fermina.

Na rust was het Billy van Duijl die na een solo de bal op de paal deponeerde. In de rebound kon Hoeve binnentikken en de thuisploeg op rozen zetten: 2-0. Eerst kwam Volendam goed weg, nadat Jorn Ringelberg nét te kort kwam. Het was Dave van Delft, die het spannend maakte door van ver te scoren, 2-1. Uiteindelijk ging het in de blessuretijd helemaal mis. Nino Noordanus zorgde voor de zure nasmaak bij Volendam: 2-2.

Jong Volendam had goede zaken kunnen doen, maar kreeg in de slotfase het deksel op de neus. De ploeg staat op de zestiende plek in de tweede divisie.