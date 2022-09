Zorgeloze middag Koninklijke HFC, AFC verslaat Rijnsburgse Boys

Het was Jacob Noordmans die de Haarlemmers al na zes minuten op voorsprong zette. De bezoekers bleven de betere partij en Noordmans sloeg opnieuw toe na een assist van Roy Castien: 0-2. Vlak voor rust scoorde Jim Hulleman bijna, maar in de blessuretijd maakte Castien de 3-0. Het voorbereidende werk was van André Morgan.

Castien was vrijwel direct na rust ook de maker van de 4-0. HFC had de wedstrijd hierna volledig onder controle en kreeg nog meerdere kansen. Het lukte niet om nog een treffer te maken. Door de zege staat HFC elfde in de tweede divisie. AFC is volgende week de tegenstander.

