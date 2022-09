Promovendus OFC boekt ten koste van Kon. HFC eerste zege in tweede divisie

OFC heeft zijn eerste overwinning geboekt in de tweede divisie. De promovendus uit Oostzaan won met 2-1 van provinciegenoot Koninklijke HFC uit Haarlem. Gevierde man aan de zijde van OFC was Niels Butter met twee doelpunten.

OFC begon sterk aan het duel en werd na negentien minuten in het zadel geholpen door Kon. HFC. Een terugspeelbal werd onderschept door Niels Butter en de aanvaller maakte gedecideerd de openingstreffer. In het restant van de eerste helft ging het gelijk op, maar OFC behield de 1-0 voorsprong tot aan de rust.

OFC houdt stand

Na de rust kwamen de Haarlemmers beter in het duel. Toch was het OFC dat de voorsprong verdubbelde. Opnieuw was Butter scherp voor het doel en passeerde hij Kon. HFC-doelman Mitchel Michaelis: 2-0. In de slotfase ging de ploeg van Gertjan Tamerus op zoek naar de aansluitingstreffer. Deze kwam er ook in de 84e minuut dankzij André Morgan. In de laatste minuten van het duel hiel OFC stand en verder dan de 2-1 kwam Kon. HFC niet meer.

Het betekende voor de Oostzaners de eerste overwinning in de tweede divisie. Na vier wedstrijden staat OFC nu veertiende met vier punten. Kon. HFC blijft door de nederlaag staan op drie punten en zakt bovendien naar de zestiende plaats.