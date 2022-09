Tweede divisie: nederlagen voor OFC en Koninklijke HFC, gelijkspel Jong FC Volendam

Vanaf het begin had OFC het moeilijk op bezoek bij Rijnsburgse Boys. Na tien minuten kon er nog opgelucht adem worden gehaald, nadat een inzet van Jordy Hilterman werd gekeerd. Het geluk was snel voorbij, want drie minuten later maakte Dani van der Moot op aangeven van Hilterman 1-0. Hierna had Rijnsburgse Boys verder kunnen uitlopen, maar dat gebeurde pas na 31 minuten. Delano Asante scoorde de 2-0. In de slotfase gooide Jeffrey Jongenelen het duel helemaal op slot door de derde te maken. Dat was ook de eindstand.

Koninklijke HFC - Noordwijk

Het eerste kansje was voor Jacob Noordmans, hij kopte op het doel van Noordwijk na een voorzet van Jim Hulleman. André Morgan kopte ook net naast uit een vrije trap van Gerry Vlak. In de tweede helft kregen de Haarlemmers via Quinten Dekkers een goede kans. Enkele minuten later kopte Noordmans nogmaals zonder succes op het doel. Noordwijk profiteerde na zestig minuten en scoorde via Emiel Wendt: 1-0. In het resterende gedeelte van het duel werd HFC nog wel gevaarlijk via Hulleman en Roy Castien, maar zonder succes.

Door de nederlaag staat HFC op de twaalfde plaats in de tweede divisie.

Jong Sparta Rotterdam - Jong FC Volendam

De openingsfase was voor Jong Volendam, maar Jong Sparta kroop steeds meer uit de schulp. Zo kreeg Mohammed Tahiri een grote kans op de openingstreffer. Jay Koorndijk kwam in de tegenstoot net te kort om een vrije trap binnen te glijden. Doelman Kayne van Oevelen hield Volendam vervolgens tweemaal op de been. Joey Antonioli maakte vrij snel na rust de 1-0. In de slotfase werd het nog 1-1 via Tahiri.

Door het gelijkspel staat Jong Volendam op de tiende plek. AFC komt morgen pas in actie in de tweede divisie. TEC is vanaf 14.30 uur de tegenstander.