Platje trefzeker bij winnend AFC; Volendammer Vlak mist voor Kon. HFC strafschop tegen dorpsgenoten

In de tweede divisie heeft Jong FC Volendam vandaag voor een kleine stunt gezorgd door met 1-0 te winnen van Koninklijke HFC. AFC maakte tegen het sterke IJsselmeervogels geen fout en boekte in Amsterdam een 3-0 zege.

AFC - IJsselmeervogels

Bij AFC was Melvin Platje de gevierde man. De spits die vorig seizoen nog voor Bhayangkara FC speelde in Indonesië, was in de achttiende minuut voor het eerst trefzeker dankzij een fraai afstandschot. Na de rust verdubbelde Raily Ignacio de score op Sportpark Goed Genoeg. Tien minuten voor tijd mocht Platje aanleggen vanaf elf meter voor zijn tweede van het duel. De 33-jarige oud-speler van FC Volendam en Telstar deed dit feiloos en bracht zo de eindstand op 3-0.

Het betekende voor AFC de eerste overwinning van het seizoen nadat er in de eerste speelronde werd verloren van de Treffers.

Tekst gaat verder onder de foto.