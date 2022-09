Twee goals Melvin Platje bezorgen AFC puntje tegen TEC

Platje zit in een goede flow en opende na vier minuten al de score voor AFC. Hierna kregen de gastheren drie kansen op de gelijkmaker. Het was Marciano Mengerink die vlak voor rust de stand gelijk trok voor TEC. In de tweede helft zette Bo van Essen de ploeg uit Tiel zelfs op voorsprong: 2-1.

Doelpuntenmaker Mengerink was dicht bij zijn tweede, maar zijn inzet werd net aan gekeerd door doelman Gijs van Zetten. Die save bleek belangrijk, want even later scoorde Platje zijn tweede en de gelijkmaker. Raily Ignacio en Adham el Idrissi hadden daarna nog kunnen scoren, maar het bleef 2-2.

Door het gelijkspel staat AFC na drie duels op de zevende plek. Komende woensdag komt kampioen Katwijk op bezoek op Sportpark Goed Genoeg.