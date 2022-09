Jong Ajax incasseert vier doelpunten in Maastricht en Jong AZ geeft punt in slotfase weg

Een groot pak slaag voor Jong Ajax en de Alkmaarse beloften verloren door een late goal. De Amsterdammers scoorden nog wel, maar verloren met 4-1 bij MVV in Maastricht. AZ kon Willem II lang tegenhouden, uiteindelijk was een late goal van Pol Llonch voldoende voor de Tilburgers, 1-0.

Jong AZ reisde af naar Tilburg en nam het op tegen het gedegradeerde Willem II. De promotiekandidaat was vanaf de eerste minuut gretig op zoek naar een goal. Meermaals bleek doelman Sem Westerveld een sta-in-de-weg. Zo ook bij een aardige kans voor oud-jeugdspeler van AZ, Nick Doodeman. De Alkmaarse beloften kregen pas na een halfuur een grote kans. Na een inschattingsfout in de verdediging van de Tilburgers ging Reverson op het doel af. Een voorzet op Iman Griffith volgde, maar hij kon de niet op de goal schieten.

Willem II-invaller Jeremy Bokila was na rust dicht bij de openingstreffer, maar een schot vanuit de draai belandde in het zijnet. De Alkmaarse defensie kreeg in het vervolg van de wedstrijd maar moeilijk grip op de aanvaller. Een kwartier voor tijd pegelde hij de bal tegen de lat. Na meerdere waarschuwingsschoten kwamen de Tilburgers op voorsprong. Pol Llonch haalde net buiten het strafschopgebied vernietigd uit en brak de ban: 1-0.

Het bleek uiteindelijk de eindstand te zijn. Daarmee verloor Jong AZ voor de tweede keer op rij in de eerste divisie. De beloften hadden maandagavond met 3-2 verloren van PEC Zwolle.

Opstelling Jong AZ: Westerveld; Lathouwers, Goes, Stam, Engel (Pynadath/84); Twisk (Schouten/78), Buurmeester, De Jong (Meerdink/66); Allouc, Reverson, Griffith (Kewal/66)