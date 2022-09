Ajax-trainer Schreuder: "Niet het idee dat AZ al bezig was met ons"

"Het is geen verrassing dat ze erbij zitten." Dat was de reactie van Ajax-trainer Alfred Schreuder op de uitverkiezing van Kenneth Taylor en Remko Pasveer. De Amsterdammers gingen midweeks nipt onderuit tegen Liverpool en zondag staat alweer de derby tegen AZ op de rol.

"Ik heb vooral gekeken naar de huidige aanval", lichtte Schreuder toe. "Die jongen van RKC (Jens Odgaard red.) valt op. Dani de Wit kennen we natuurlijk al en Bruno Martins Indi is weer fit. Vorig jaar hebben we gelijkgespeeld en verloren, maar in de beker gewonnen. Het ligt eraan hoe we voor de dag komen."

"Ik had niet het idee dat AZ tegen Vaduz al met Ajax bezig was", zag Schreuder. "Na de rode kaart, rond de zestigste minuut, gingen ze pas door wisselen." Bij de Alkmaarders ontbreken Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson en Hakon Evjen met blessures.

Wijndal twijfelgeval

Bij de Amsterdammers ontbreken Jorge Sánchez (knieklachten) en Francisco Conceição. Owen Wijndal trainde vandaag weer mee. "We moeten nog kijken of hij morgen in de selectie zit."

Voor Schreuder kwam het niet uit de lucht vallen dat Taylor en Pasveer werden opgeroepen voor Oranje. "Remko was vorig seizoen al erg goed, maar had pech met de blessure aan zijn vinger. Hij draait dit jaar tot nu toe ook een uitstekend seizoen. Het is fantastisch op zijn leeftijd."

"Voor beiden is het prachtig dat ze er voor de eerste keer bij zijn", vervolgde Schreuder. "Kenneth was wat uitzinniger en Remko is wat ouder en reageerde wat nuchterder. Het is mooi voor Taylor dat hij vanuit de jeugd naar Oranje gaat."