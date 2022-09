Dapper Ajax capituleert pas in slotfase tegen sterker Liverpool

Ajax heeft vanavond in de Champions League een nederlaag geleden op bezoek bij Liverpool. Op het sfeervolle Anfield werd het 2-1. Mohammed Kudus maakte na bijna een half uur spelen de openingstreffer van Mohamed Salah ongedaan, maar in de slotfase kopte Joel Matip de thuisploeg alsnog naar de winst.

Ajax begon met dezelfde elf namen aan de start als in de 4-0 overwinning op Rangers FC afgelopen week. Dat betekende dat Mohammed Kudus opnieuw in de punt van de aanval stond. Na een slordige openingsfase, waarin beide ploegen elkaar aan het aftasten waren, kwamen The Reds op voorsprong. Mohamed Salah werd vrij voor Remko Pasveer gezet na een pass van Diogo Jota. De Egyptische vleugelaanvaller maakte geen fout en schoot beheerst de 1-0 in de touwen.

Onderkant lat

Na de openingstreffer van de thuisploeg was Ajax in eerste instantie zoekende. Toch maakten de Amsterdammers al vrij snel de gelijkmaker. Na een snelle aanval over links kwam de bal dankzij een goede voorzet van Steven Berghuis voor de voeten van Mohammed Kudus terecht. De Ghanese gelegenheidsspits aarzelde geen moment en schoot via de onderkant van de lat snoeihard raak. Ondanks een aantal grote kansen voor Liverpool zochten beide ploegen de kleedkamers met een 1-1 ruststand.