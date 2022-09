Ajax dankzij wervelende eerste helft met speels gemak langs Rangers FC

Ajax is uitstekende begonnen aan zijn nieuwe Europese campagne in de Champions League. In de eigen Johan Cruijff Arena werd het Schotse Rangers FC verrassend eenvoudig met 4-0 aan de kant gezet.

Ajax begon aan het duel met Mohammed Kudus in de spits. Alfred Schreuder opteerde voor de Ghanees in de punt van de aanval en dit ging ten koste van Brian Brobbey. Al vanaf de eerste minuut was het overwicht voor Ajax. Jurriën Timber kopte eerst nog vogelvrij een hoekschop over het doel van Rangers, maar bij de volgende corner was het wel raak. Edson Álvarez torende boven iedereen uit en knikte de 1-0 in de verre hoek.

Zeeën van ruimte

Ajax gaf de opponent uit Glasgow geen moment de gelegenheid om te voetballen. Ajax zat er bovenop, kreeg veel ruimte om te voetballen en was heer en meester in het eigen stadion. De 2-0 liet daarom ook niet lang op zich wachten. Steven Berghuis zocht de combinatie, maar via een Schots been belandde de bal in het doel. Het hoogtepunt van de eerste helft kwam een minuut later. Kudus ging aan de linkerkant op avontuur, kwam de zestien binnen en schoot kiezelhard raak in de verre hoek: 3-0.