Winkels in Wallengebied mogen rond Ajax - Rangers geen alcohol verkopen

"Tijdens eerdere wedstrijden met Britse supporters is gebleken dat het gemakkelijk is om alcohol te verkrijgen bij de detailhandel in het Wallengebied, waardoor er op grote schaal alcohol genuttigd wordt in de openbare ruimte en dat dit in het verleden grote veiligheids-risico’s en problemen heeft opgeleverd", schrijft de burgemeester in het besluit.

Vanavond van 18:00 uur tot 03:00 uur mag er geen alcohol worden verkocht dat niet ter plekke wordt opgedronken bij horecagelegenheden. Tijdens de wedstrijddag morgen mag er vanaf 12.00 uur tot middernacht geen alcohol worden verkocht. Een overtreding van het besluit door een winkel is goed voor een boete van 1200 euro.

Preventief fouilleren

Het gebied rond de Johan Cruijff Arena is aangewezen als een veiligheidsrisicogebied. Iedereen in het gebied kan morgen van 15.00 tot 23.00 uur preventief worden gefouilleerd door de politie. "We houden rekening met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk, ook vanwege de ervaringen bij de laatste Champions Leaguewedstrijd tegen Benfica", schrijft de gemeente.

Daarnaast wordt er harder opgetreden tegen het dragen en in het bezit zijn van gezichtsbedekkende kleding. Het bij je hebben van een bivakmuts kan een stadionverbod van zes maanden opleveren. Het werkelijk dragen van gezichtsbedekking kan leiden tot een stadionverbod van achttien maanden.