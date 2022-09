Ajacieden Taylor en Pasveer voor het eerst bij Oranje, Brobbey en Veerman vallen af

Ajax is hofleverancier met 8 spelers. Alleen Brian Brobbey is afgevallen voor de komende duels. Hij zit overigens wel bij de selectie van Jong Oranje. Zij spelen twee oefenwedstrijden tegen België (23 september) en Roemenië (27 september)

PSV'er Joey Veerman zit ook niet bij de selectie van het Nederlands elftal. AZ-middenvelder Jordy Clasie heeft de schifting niet gehaald. Verdediger Bruno Martins Indi is als enige AZ-speler wel opgenomen in het keurkorps van Van Gaal.

Oranje speelt 22 en 25 september twee interlands in de Nations League. Eerst speelt de ploeg uit tegen Polen en drie dagen later volgt thuis de wedstrijd tegen België.

Bovenaan

Na de eerste vier wedstrijden in de poule staat het Nederlands elftal eerste. Aan het eind van vorig seizoen speelde Oranje eerst tegen België (4-1 winst), Wales (2-1 winst), Polen (2-2) en Wales (3-2 winst). De groepswinnaar plaatst zich uiteindelijk voor de finaleronde, die in juni 2023 wordt gehouden. Nederland was in 2019 nog verliezend finalist van de Nations League tegen Portugal.

Bekijk hieronder de volledige selectie van Oranje: