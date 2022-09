Ongeslagen AZ ziet kansen tegen Ajax: "Ook zij geven ruimtes weg"

AZ kan niet al te lang genieten van de 4-1 overwinning op FC Vaduz in de Conference League. Over twee dagen wacht alweer de volgende tegenstander. En niet zomaar één. Provinciegenoot Ajax komt op bezoek in Alkmaar. "Een derby is altijd een hele belangrijke wedstrijd."

AZ-trainer Pascal Jansen weet dat zijn ploeg tegen Ajax een hoger niveau zal moeten halen dan tegen FC Vaduz. "Je praat natuurlijk met elkaar over wat er gisteren is gebeurd. Daarnaast kijk je wat er zondag nodig is. We weten heel goed dat Ajax een hele andere ploeg is dan Vaduz", zegt Jansen met een cynische glimlach. "Tegen Ajax moeten we ervoor zorgen dat het geen heen-en-weer wedstrijd wordt."

Quote "We zijn nog ongeslagen in de eredivisie en dat willen we na zondag natuurlijk blijven" AZ-trainer Pascal Jansen

"Ajax geeft eigenlijk ook altijd wel zijn ruimtes prijs. Omdat ze graag de bal willen hebben, geven ze ook ruimtes weg", zegt Jansen over de kansen van AZ tegen de regerend landskampioen. "Die ruimtes moeten we goed gaan bespelen. We moeten wel meer kwaliteit aan de bal brengen. We moeten het wel op een bepaald niveau kunnen brengen zodat we Ajax partij kunnen bieden. Maar daar heb ik uiteraard alle vertrouwen in."

Noord-Hollandse derby Tegen Ajax mist AZ de drie aanvallers die in de afgelopen editie (2-2) allemaal in de basis stonden: Vangelis Pavlidis, Hakon Evjen en Jesper Karlsson. "Ons team is doorontwikkeld. Er zijn een aantal nieuwe mensen bijgekomen. Ook bij Ajax is het nodige gebeurd, dus het wordt een heel nieuw meetmoment. We zijn nog ongeslagen in de eredivisie en dat willen we na zondag natuurlijk blijven." De wedstrijd tussen AZ en Ajax begint zondag om 16.45. De wedstrijd is live te volgen in de radio-uitzending van NH Sport.

