Jong AZ incasseert late gelijkmaker en Jong Ajax stelt teleur in Oss

Jong AZ is er niet in geslaagd om de drie punten mee naar huis te nemen. Vlak voor tijd wist ADO Den Haag te scoren en werd de Alkmaarse voorsprong uit handen gegeven: 2-2. Ook de beloften van Ajax moeten genoegen nemen met een punt. In en tegen Oss werd het na een teleurstellende wedstrijd uiteindelijk: 1-1.

Jong AZ speelde in Den Haag tegen ADO. Aan het begin van de wedstrijd golfde het spel op en neer met kansen. Zo waren Iman Griffith en Zico Buurmeester in de eerste helft dicht bij de openingstreffer. Toch kregen de Alkmaarders het deksel op de neus. Rome Jayden Owusu-Oduro, die Sem Westerveld verving op het doel, kon de inzet keren. De rebound van Joel Zwarts was hem te machtig: 1-0. Grote kansen kregen de Alkmaarse beloften niet meer in de rest van de eerste helft.

Rode kaart

Na de rust trok Jong AZ de stand gelijk. Soulyman Allouch krulde de bal in het doel, dat was zijn vierde treffer van het seizoen. Vervolgens kreeg Thomas Verheydt een grote kans, maar zoals wel vaker deze avond, bleek Owusu-Oduro een sta-in-de-weg. De wedstrijd kantelde uit het niets na een rode kaart voor middenvelder Jordy Wehrmann.

Het leverde direct het gewenste resultaat op, want Zico Buurmeester schoot beheerst de 2-1 binnen. De Hagenezen gaven zich echter niet gewonnen en sloegen vlak voor tijd genadeloos toe. Amar Ćatić was de doelpuntenmaker en Verheydt had zelfs de zege nog op zijn schoen. Opnieuw was Owuso-Oduro spelbreker, waardoor het 2-2 bleef. De ploeg van trainer Maarten Martens staat nu op de vierde plaats.

Opstelling Jong AZ: Owuso-Oduro; Lathouwers (Dekkers/71), Goes, Stam, Engel; Allouch (Postma/90+4), Twisk, Buurmeester, Addai (Pynadath/59); Reverson (Kwakman/71) en Griffith

