Jong AZ vindt Waterloo bij FC Eindhoven

Na drie opeenvolgende overwinningen heeft Jong AZ vanavond haar meerdere moeten erkennen in FC Eindhoven. De Brabantse ploeg is na vier wedstrijden nog altijd zonder puntenverlies. Voormalig middenvelder van Telstar Ozan Kökcu maakte met het hoofd het enige doelpunt van de wedstrijd.

Onder de lat koos trainer Maarten Martens voor een debutant: de 18-jarige Rome-Jayden Owusu-Oduro. Verder begonnen ook Zico Buurmeester en Maxim Dekker in de basis. Dit duo zast gisteravond nog bij het eerste op de Portugese bank tegen Gil Vicente. Vandaag vlogen ze met vertraging terug naar Nederland. Daardoor moesten ze in Abcoude worden opgehaald om op tijd mee naar Eindhoven te kunnen.

De Alkmaarse beloften begonnen sterk, zonder dat ze echt grote kansen kregen. Iman Griffith leek in de 11e minuut gevaarlijk te worden, maar speelde de bal te ver voor zich uit, waardoor zijn kans verkeken was.

Kökcu scoort

Na een dik half uur moest de keeper van Jong AZ redden op een kopbal van Collin Seedorf. Owusu-Oduro kon de bal net over tikken. De thuisploeg werd in het laatste deel van de eerste helft sterker en dat vertaalde zicht ook in een voorsprong: oud-Telstar speler Ozan Kökcu kopte de 1-0 tegen de touwen. Enkele minuten daarvoor liet RobinLathouwers een mooie kans onbenut. Hij stiftte de bal over keeper Nigel Bertrams, maar naast het doel.

Ook in de tweede helft was FC Eindhoven de bovenliggende partij. Feyenoord-huurling Naoufal Bannis was na een kwartiertje dichtbij de 2-0. Hij poeierde de bal in de verre hoek, maar Owusu-Oduro redde met de vingertoppen.

Jong AZ ging op zoek naar de gelijkmaker, maar het offensief stokte toen Wouter Goes rood kreeg. De centrale verdediger haalde in de 86e minuut de doorgebroken Bannis neer. De daaropvolgende vrije trap miste het doel van Jong AZ op een haar. Ook invaller Evan Rottier verzuimde in blessuretijd de wedstrijd in het slot te gooien. Martens stuurde zijn keeper nog naar voren, maar zonder resultaat. Jong AZ leed daardoor de eerste nederlaag van deze competitie.