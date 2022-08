Weer drie punten voor Jong AZ en scorende Lucca bij winnend Jong Ajax

Bij Jong AZ kregen de nodige spelers van AZ 1 speeltijd. Sem Westerveld, Peer Koopmeiners, Maxim Dekker en Zico Buurmeester begonnen in de basis. Verder startte Yusuf Barasi vanaf het eerste fluitsignaal. Dat was lang geleden voor de jeugdinternational van Turkije. Door blessures stond hij lange tijd buitenspel en was zijn laatste basisplek begin februari eerder dit jaar. De spits kreeg tegen Almere City wel kansen, maar scoorde nog niet.

Het is meer dan een uitstekende seizoensstart voor Jong AZ. De ploeg van Maarten Martens deelt de koppositie in de eerste divisie. Drie wedstrijden en negen punten. Voor de Alkmaarse talenten scoorden op trainingscomplex Wijdewormer Iman Griffith, Maxim Dekker en Fedde de Jong. Voor de bezoekers deed onder andere Haarlemmer Jeredy Hilterman een kwartier voor tijd wat terug.

Na een gelijkspel tegen Telstar en een nederlaag in Kerkrade tegen Roda JC revancheerde de ploeg van John Heitinga zich voor de matige opening van het seizoen. Op sportpark De Toekomst wonnen de jonge Amsterdammers zeer overtuigend met 5-1 van De Graafschap. Grote man bij Jong Ajax in de eerste helft was Sontje Hansen. De aanvaller maakte de 1-0 en de 2-0. De overige treffers vielen na rust en kwamen op naam van invaller Gabriel Misehouy, Christian Rasmussen en Lorenzo Lucca. En dat betekent de eerste officiële treffer voor de Italiaan in Amsterdamse dienst.

