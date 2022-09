Gulden geen daalder meer waard op markt in Nieuw-Vennep: "Komkommer naar 2,50 euro"

Het zijn vooral de vaste klanten die de wekelijkse markt in Nieuw-Vennep in leven weten te houden. Op het Harmonieplein doet een groepje Vennepers hun boodschappen. Maar nu ook de marktkooplieden met flinke prijsstijgingen komen, is de vraag hoe lang Vennepers de markt nog boven de supermarkt verkiezen.

Markt Nieuw-Vennep moet het hebben van vaste klanten - NH Nieuws

"Dit is een markt met 80 á 90 procent vaste klanten en dat komt omdat het een kleinere markt is en niet echt een winkelmarkt", vertelt de kaasboer. Samen met een groenteboer, de viskraam, een bakker en een notenboer staat Maurice elke week op de markt in Nieuw-Vennep. Vergane glorie Ietwat vergane glorie, want jaren terug stonden de marktkramen opgesteld in de toen nog levendige en gezellige Venneperstraat. Toch weet een groep inwoners van Nieuw-Vennep de ondernemers nog redelijk te vinden: "Als wij naar de markt gaan moeten we wel meer betalen, maar verse groenten en vis is belangrijk voor ons", vertelt een man. Een andere bezoekers vult aan: "Ik kom hier omdat ik het gewoon heel erg lekker vind en niet zozeer omdat ik denk dat het goedkoper is."

NH 360° Nieuw-Vennep De inflatiecijfers stijgen tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. In de aanloop naar Prinsjesdag vraagt NH Nieuws zich af hoe Noord-Hollanders het hoofd boven water houden. Daarom waren we de afgelopen dagen in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep om te onderzoeken de afgekalfde koopkracht ons raakt. Vanuit alle kanten: 360 graden.

Quote "We proberen het wel, maar wij hebben ook met prijsstijgingen te maken" Bakker op Harmonieplein

Toch worden producten op de markt ook steeds duurder: "Nu moet je €1,25 voor een komkommertje rekenen, maar ik denk dat we zo'n beetje naar de €2,50 gaan.", vertelt de eigenaar van de groentekraam. Het gezegde 'op de markt is je gulden een daalder waard' gaat volgens hem dan ook niet meer op. "We proberen het wel, maar wij hebben ook met prijsstijgingen te maken", zegt kaasboer Maurice. "Ik denk dat mensen de dure dingen daarom gaan laten liggen", vertelt de bakker. Een medewerker van de viskraam besluit: "Ik hoop natuurlijk dat de vaste klanten blijven komen, vis is eigenlijk een luxeproduct en geen basisbehoefte."