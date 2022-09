Proef op de som: kunnen Vennepers de verleiding van impulsaankopen weerstaan?

Wat gooiden Vennepers toch in hun mandje terwijl het niet op hun lijstje stond? Kauwgom, wasmiddel en frisdrank blijken guilty pleasures. "Was niet nodig, maar toch gekocht. Deze keer."

NH 360° Nieuw-Vennep

De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. In de aanloop naar Prinsjesdag vraagt NH Nieuws zich af hoe Noord-Hollanders het hoofd boven water houden. Daarom zijn we de komende dagen in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep om te onderzoeken de afgekalfde koopkracht u raakt. Vanuit alle kanten: 360 graden.