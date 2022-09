Venneper houdt moed erin door veel energie in geldbesparende maatregelen te steken

Toch heeft Baron het niet vaak koud. "Ik heb het wel koud gehad, maar ik heb gemerkt dat het went." Volgens hem is dat dé manier om de winter door te komen. "Want hoe moeten we het anders allemaal betalen?"

Zonnepanelen

Ook profiteert Baron van de 800 euro energietoeslag die hij van de overheid kreeg en de opbrengst van zijn zonnepanelen. "Ik heb via Ymere zonnepanelen gekregen. Ik was de eerste die ja zei. Dat is in deze tijd heel positief. Want het levert op!"

Voor Baron pakt het allemaal voorlopig dus nog goed uit. "Maar ik weet niet voor hoe lang. Ik besef mij wel degelijk dat het zo weer anders kan zijn, dus zet ik het geld dat ik extra krijg apart."