Winkeliers worstelen met stijgende huurprijzen: "Moet het maar zien op te hoesten"

De almaar stijgende prijzen leiden ook bij winkeliers in het Vennepse winkelcentrum De Symfonie tot serieuze kopzorgen. Zoals voor de prijs van veel andere producten en diensten geldt, schiet ook de huurprijs van hun winkels de lucht in en draagt daarmee bij aan de recordinflatie van de afgelopen tijd. Winkeliers Sam Boulis, Sander Dofferhoff en Ery Brink houden hun hart vast voor de nabije toekomst.

Niels van Steijn / NH Nieuws

"We zijn niet gewend om zo'n groot bedrag ineens te moeten betalen", vertelt Sam Boulis. Na twintig jaar in dienst te zijn geweest bij een opticiën, begon Boulis twee jaar geleden zijn eigen zaak in het winkelcentrum. "Ik was gewend aan een huurstijging van zo'n één of twee procent en ik zag afgelopen week een berekening van tien procent stijging. Dat is heel vervelend", aldus Boulis. Zwaard van Damocles In contracten tussen Vennepse winkeliers en de verhuurders staat dat de huurprijs maximaal meestijgt met de inflatie. Winkeliers als Sam hebben het al moeilijk: loon- en energiekosten stijgen en de hogere huurprijs hangt als het zwaard van Damocles boven het grootste winkelcentrum van Nieuw-Vennep.

NH 360° Nieuw-Vennep De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. In aanloop naar Prinsjesdag vraagt NH Nieuws zich af hoe Noord-Hollanders de eindjes aan elkaar knopen. Daarom zijn we de komende dagen in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep om te onderzoeken of jij ook minder te besteden hebt. Vanuit alle kanten: 360 graden. Van woensdag tot en met vrijdag zijn verslaggevers en redacteuren van NH Nieuws de hele dag aanwezig in het voormalig pand van Leemans, de schoenenketen die begin 2019 failliet ging. We nodigen jullie van harte uit om langs te komen, en onder het genot van een koffie jullie verhalen met ons te delen.

"Ik verwacht een pittige periode, gelukkig kan ik het nog een tijd uitzingen maar ik zal de hoge vaste lasten op een gegeven moment wel moeten doorberekenen aan de consument", zegt Sam met enige tegenzin. Gierende inflatie In aanloop naar Prinsjesdag liet het kabinet weten dit jaar niets te kunnen doen tegen de inflatie en dalende koopkracht. "We moeten blijven kijken hoe de cijfers zich de komende tijd ontwikkelen. We doen al heel veel en er is niet heel veel mogelijk in het lopende jaar", zegt Mark Rutte begin juni. Tekst gaat verder onder grafiek

De inflatie steeg de afgelopen maand tot een recordhoogte van 12% - CBS

Zorgen Het baart de ondernemers zorgen. Zo ook Sander Dofferhoff, eigenaar van een dierenspeciaalzaak in het winkelcentrum: "We zitten in onzekerheid want we weten niet hoe hoog de huurprijs gaat zijn. Maar als de verhuurder hem met ruim tien procent verhoogt, hebben wij een groot probleem."

Sander betaalt 3.500 euro per maand voor zijn winkelpand, vertelt hij. "En dat is nog redelijk goedkoop door het aantal vierkante meters. In het Vennepse winkelcentrum zijn drie verhuurders 'de baas': Brookland, Remco Outshoorn en Orange Capital bezitten de meeste panden. Het is onduidelijk in hoeverre zij de huurprijzen zullen verhogen. Wel is bekend dat de verhuurders verschillende huurprijzen hanteren. Outshoorn wordt als een van de sociale eigenaren gezien, mede omdat hij zelf een winkel heeft in het winkelcentrum. De consument betaalt Toch hebben de winkeliers volgens Ery Brink, eigenaar van een hobbywinkel, 'weinig te kiezen': "De eigenaren mogen het verhogen en wij kunnen niets anders doen dan betalen. Je moet het maar zien op te hoesten", aldus Brink. Ze laat daarbij ook weten niet veel anders te kunnen doen dan het door te berekenen in de prijzen van producten: "Ik ga het niet op mijn eigen salaris inhouden en het moet toch ergens vandaan komen." Ook opticiën Boulis laat weten naar oplossingen te kijken: "Mocht er een goedkopere locatie zijn in dit winkelcentrum zou ik serieus overwegen te verhuizen."