Prijzen gaan door het dak, maar klanten blijven Vennepse visboer Marc trouw

Visboer Marc Bokhorst uit Nieuw-Vennep maakt zich ernstige zorgen over steeds duurder wordende vis. Waar een bakje kibbeling gisteren nog 4,95 kostte, moeten klanten vandaag ruim zestig cent meer betalen. Gelukkig heeft hij veel trouwe klanten, maar hij vraagt zich hardop af voor hoe lang zij de bedragen nog betalen voor zijn vis.

Visboer - NH Nieuws

Door schommelingen van de inkoopprijs zit de visboer in onzekerheid en voert hij dagelijks gesprekken met klanten over het feit dat de prijs opnieuw gestegen is: "Vanaf volgende week zijn ze alweer een stukje duurder", vertelt Marc aan een klant die een bakje kibbeling komt halen." Brandstof en vangstgebied Marc wijt het probleem van de stijgende prijs aan het vervoer waar de vis mee wordt gevangen: "De brandstof van de boten wordt steeds duurder." Ook hangt het volgens hem af van de hoeveelheid vis die gevangen wordt.

NH 360° Nieuw-Vennep De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. In aanloop naar Prinsjesdag vraagt NH Nieuws zich af hoe Noord-Hollanders de eindjes aan elkaar knopen. Daarom zijn we de komende dagen in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep om te onderzoeken of jij ook minder te besteden hebt. Vanuit alle kanten: 360 graden.

Een schaaltje met een ons paling, een ons zalm en een ons Hollandse garnalen met wat cocktailsaus zou - als Marc de prijs goed doorberekent - 35 euro kosten: "Dat koopt echt niemand", vertelt de visboer stellig.

Quote "Mijn klanten zijn gelukkig trouw, en kunnen overstappen naar een andere soort vis" Marc Bokhorst, visboer Nieuw-Vennep

Hij vreest dat er een moment komt dat zijn vis niet meer te betalen is, en hij klanten verliest: "Mijn klanten zijn gelukkig trouw, en kunnen overstappen naar een andere soort vis. Maar op een gegeven moment is het niet meer te betalen. Als je een bepaald budget hebt voor de weekboodschappen, is het op een gegeven moment gewoon op." Om zijn werk wat makkelijker te maken, heeft Marc geïnvesteerd in elektrische prijskaartjes die hij makkelijk kan aanpassen. "Anders moet ik elke dag nieuwe prijskaartjes printen. Dat is niet te doen."