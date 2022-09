Vennepers laten 'betere koekwerk' links liggen bij ronde door steeds duurdere supermarkt

"Nu heb ik dan een leuke aanbieding gescoord, een waterbesparende douchekop die online aan de prijs was, heb ik hier redelijk goedkoop op de kop weten te tikken", vertelt een voorbijganger. Een ander laat weten luxeproducten niet mee naar huis te nemen: "Het is gewoon noodzaak in deze tijd."

NH 360° Nieuw-Vennep

De inflatie stijgt tot grote hoogte en energie is bijna niet meer te betalen. In aanloop naar Prinsjesdag vraagt NH Nieuws zich af hoe Noord-Hollanders de eindjes aan elkaar knopen. Daarom zijn we de komende dagen in winkelcentrum De Symfonie in Nieuw-Vennep om te onderzoeken of jij ook minder te besteden hebt. Vanuit alle kanten: 360 graden.