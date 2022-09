Alkmaarder (56) die verdacht wordt van dreigen met bijl op vrije voeten

Dit meldt een woordvoerder van het OM desgevraagd aan NH Nieuws. Op de avond van 30 augustus cirkelde lange tijd een helikopter boven het centrum van Alkmaar.

Drie jongens hebben even daarvoor de politie gealarmeerd, zo blijkt, omdat ze zijn bedreigd door een man met een bijl. Dit zou zijn gebeurd bij het Munnikenbolwerk, waar een week eerder ook al een steekpartij plaatsvond.

De grote zoektocht van agenten - door het hele singelpark - levert die avond wel wat op: een Alkmaarder (56) werd aangehouden. In tas die hij bij zich had, zat volgens de politie inderdaad een bijl. Het OM laat weten dat hij de volgende dag is verhoord door de politie.